Javni tužilac za organizovani kriminal proširio je istragu protiv pripadnika "vračarskog klana" i njihovih saradnika zbog teških krivičnih djela, uključujući ubistva, pokušaje ubistava i izazivanje opšte opasnosti.

Izvor: MN Press

Javni tužilac za organizovani kriminal donio je dvije naredbe o sprovođenju istrage, odnosno sprovođenju i proširenje istrage prema pripadnicima organizovane kriminalne grupe, takozvani "vračarci" i organizovane kriminalne grupe koja blisko sarađuje sa njima zbog sumnje da su izvršili krivična djela udruživanje radi vršenja krivičnih djela, teško ubistvo i i izazivanje opšte opasnosti.

"Saslušani su B. S., U. N. S.M, M.A, N.O, M.T, M.Ć, Đ.T, S.M. i D.G, koji su, osim jednog osumnjičenog, koji je iznio odbranu,

iskoristili svoje zakonsko pravo da se brane ćutanjem", saopšteno je iz tužilaštva.

Prema svim navedenim licima sudiji za prethodni postupak Posebnog odeljenja Višeg suda u Beogradu predloženo je određivanje pritvora.

Podsjetimo, među uhapšenima je i Uroš Nikolić, poznati košarkaški sudija. Osumnjičenima se, kako je ranije saopšteno, na teret stavljaju ubistva Vladimira Popovića Popa, Vladimira Kostića Kostura, kao i tri pokušaja ubistva Nenada Alajbegovića Alibega i paljenje lokala u Beogradu.