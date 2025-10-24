Specijalne jedinice policije i SAJ su uhapsili inspektora N. Ž. i saučesnika M. S, koji su, prema sumnjama istrage, radili za vračarski klan i već iskopali grob za svoju žrtvu.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Policija i SAJ su u Požarevcu uhapsili M. S. i policijskog inspektora iz tog grada N. Ž, koji su navodno pripremali ubistvo i već iskopali grob svoje žrtva.

Kod inspektora je, prema nezvaničnim saznanjima, pronađena municija, a kod M. S. falsifikovana lična karta. Oni se sumnjiče da su blisko sarađivali sa vračarskim klanom. Policija je juče uspjela da spriječi surovu likvidaciju kod Požarevca i uhapsi aktere. Policija je uhapsila dvojicu muškaraca dok su kopali raku, a kod sebe su imali i sonu kiselinu.

Podsjetimo, direktor policije Dragan Vasiljević otkrio je da je Uprava kriminalističke policije na teritoriji Srbije u saradnji sa Europolom i Eurodžastom sprovela dvije velike odvojene akcije hapšenja u kojima je uhapšeno ukupno 29 osoba u Srbiji i inostranstvu.

Sedam pripadnika "Vračarskog klana" uhapšeno je zbog sumnje da su izvršili 2 ubistva i tri pokušaja ubistva poslednjih godina u Srbiji. Među ubistvima za koja se terete je i ubistvo Vladimira Popovića (43) zvanog Vlada Pop koji je likvidiran početkom decembra 2018. godine u kafiću na Vračaru.

