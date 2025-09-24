U prijestonici Grčke uhapšen optuženi pripadnik "vračarskog klana" Petar Jevtić

Izvor: Printscreen, MUP Srbije

Petar Jevtić, pripadnik takozvanog vračarskog klana koji je po potjernici Srbije uhapšen 17. septembra u Atini, prema tvrdnjama Specijalnog tužilaštva, na Skaj aplikaciji koristio je ime Teodor Bagvel, po čuvenom liku iz popularne serije "Bjekstvo iz zatvora".

Kako se navodi u dokumentima tužilaštva, Jevtić koji je ranije više puta osuđivan, tereti se da je 1. februara 2021. na Bežanijskoj kosi po nalogu vođa klana pokušao da ubije advokata Arsenija Stefanovića.

"Nikada nisam gurao nos, niti ću pitati šta je ko uradio, zbog čega mora na put, ali ovaj mora da je baš zgriješio" piše u jednoj od poruka koju je, navodno, Jevtić poslao, kada je prihvatio da za novac puca u Stefanovića.

"Samo znam da nekog lika treba da istresem u noge i kad završim treba šef da isplati da idem malo da odmorim" napisao je u drugoj poruci.

Pripadnici vračarskog klana, prema optužnici, danima su pratili advokata i prikupljali informacije o njegovom kretanju. Na dan kada je pucano na njega, Jevtić je navodno pješke došao do Bežanijske kose i čekao da se pojavi.

Kobnog dana, pripadnicima klana navodno je poslao poruku "završio sam".

"Sjedio je dugo u kolima, prišao sam i sasuo mu nekoliko komada. Buraz, ako možeš dođi, trčao sam dosta, nemam snage. Morao sam da otrčim i da kupim hleb radi fore, interventna je dva puta prošla" napisao je posle pucnjave, kako tvrdi tužilaštvo i saradnicima u porukama objašnjavao da je "hleb i dalje kod njega i da ga je spasio da ga ne legitimišu".

Posle pucnjave i ranjavanja advokata, saradnici su mu pomogli da se "otarasi" oružja i svih stvari koje je nosio na sebi. Istovremeno, on je drugom korisniku Skaja poslao poruku:

- Ni da čestitaš bratu na prvoj odrađenoj šljaci. Pustio sam ga pet minuta da izađe, ali nije izlazio iz kola, pukao mi je film, prišao sam i iševio ga preko vrata. Istresao sam 6 metaka.

Podsjetimo, prema navodima optužnice protiv kriminalne grupe kojoj se sudi za tri ubistva i šest pokušaja ubistava, Jevtić je u Arsenija Stefanovića ispalio šest hitaca od kojih su ga dva pogodila. On je tokom istrage saslušan kao svjedok i tada je izjavio da se kao advokat bavi privredom, kao i da ne zna zbog čega je neko pucao u njega.

"Parkirao sam i ugasio auto, uzeo telefon da odgleda video klip i nakon nekog vremena čuo pucanj, mislio sam da su petarde, a onda sam čuo još nekoliko pucnjeva i ostao šokiran kada sam vidio krv. Tada sam shvatio da sam ranjen. Ne znam šta je motiv, advokat sam i bavim se privredom" naveo je tada advokat i ispričao da nije vidjelo lice muškarca koji je pucao u njega, već samo siluetu kako odlazi.

Vračarski klan, na čelu sa Nikolom Vušovićem i Radojem Zvicerom, podsjetimo, uhapšen je u februaru 2022. Suđenje ovoj kriminalnoj grupi u toku je pred Specijalnim sudom u Beogradu i trebalo bi da se nastavi danas, i to izvođenjem poruka i fotografija koje su pripadnici razmjenjivali putem Skaj aplikacije.

Jevtić je do hapšenja u prijestonici Grčke bio u bekstvu i sudi mu se u odsustvu.