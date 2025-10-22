Pretučena je radnica kafića u Beogradu.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

U utorak 21. oktobra pretučena je radnica M.J. (54) kafića na Zvezdari u Beogradu, a policija je uhapsila Z.S. (57), saznaje "Telegraf". On je uhapšen zbog sumnje da je izvršio krivično djelo razbojničke krađe u jednom ugostiteljskom objektu.

Njemu je određeno zadržavanje do 48 sati, a istragu vodi Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu. Incident se dogodio kada je Z.S. ušao u kafić i uzeo novac iz kase.

Radnica je pokušala da ga spriječi, a on je počeo da udara drvenom motkom koju je ponio sa sobom. Naneo joj je tjelesne povrede, udarao ju je po rukama nakon čega se udaljio sa ukradenim novcem.

Ubrzo je uhapšen. Povrijeđenoj radnici je lekarska pomoć prućena u KBC Zvezdara gde su joj konstatovane lake tjelesne povrede.