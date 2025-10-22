Svi policajci su bili u zaklonu i nakon toga je počela vatra, a jedna osoba izašla je iz šatora i legla na pod.

Na društvenim mrežama osvanuo je snimak na kojem se vidi kako je izgledao incident koji se danas dogodio u kampu ispred Skupštine u centru grada.

Kako se vidi na snimku koji je objavljen na društvenim mrežama, muškarac obučen u belu jaknu skakuće na jednoj nozi dok policija pokušava da savlada napadača.

Potom se vidi veliki broj policajaca koji trči prema šatorima, nakon čega se čuju pucnji. Policija uzvikuje napadaču: "Baci oružje", čuje se i kako službenici viču: "Lezi dolje, lezi dolje". Svi policajci su bili u zaklonu i nakon toga je počela vatra, a jedna osoba izašla je iz šatora i legla na pod.

Podsetimo, Vladan A. (70) je uhapšen ispred Skupštine Srbije zbog sumnje da je pucao i ranio Milana B. (57). Kako se saznaje, sumnja se da je uhapšeni Vladan A. pucao, potom zapalio jedan šator ispred Skupštine u i bacio šaku metaka u vatru.

