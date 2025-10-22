Svi policajci su bili u zaklonu i nakon toga je počela vatra, a jedna osoba izašla je iz šatora i legla na pod.
Na društvenim mrežama osvanuo je snimak na kojem se vidi kako je izgledao incident koji se danas dogodio u kampu ispred Skupštine u centru grada.
Kako se vidi na snimku koji je objavljen na društvenim mrežama, muškarac obučen u belu jaknu skakuće na jednoj nozi dok policija pokušava da savlada napadača.
October 22, 2025
Potom se vidi veliki broj policajaca koji trči prema šatorima, nakon čega se čuju pucnji. Policija uzvikuje napadaču: "Baci oružje", čuje se i kako službenici viču: "Lezi dolje, lezi dolje". Svi policajci su bili u zaklonu i nakon toga je počela vatra, a jedna osoba izašla je iz šatora i legla na pod.
"Baci oružje, lezi dolje": Isplivao snimak pucnjave i hapšenja u kampu ispred Skupštine Srbije (Video)
Podsetimo, Vladan A. (70) je uhapšen ispred Skupštine Srbije zbog sumnje da je pucao i ranio Milana B. (57). Kako se saznaje, sumnja se da je uhapšeni Vladan A. pucao, potom zapalio jedan šator ispred Skupštine u i bacio šaku metaka u vatru.
