Jedna osoba je ranjena u pucnjavi koja se dogodila danas oko 10.10 sati kada je izbio požar u kampu kod Narodne skupštine.
Vladan A. (70) uhapšen je ispred Skupštine Srbije zbog sumnje da je pucao i ranio Milana B. (57). Kako se saznaje, sumnja se da je uhapšeni Vladan A. je pucao, potom zapalio jedan šator ispred Skupštine u i bacio šaku metaka u vatru.
Milan B. je navodno ranjen u butinu i nije životno ugrožen. Kako se saznaje, tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu izašao je na uviđaj na licu mjesta.
Jedna osoba ranjena, a jedna uhapšena ispred Skupštine: Muškarac (70) pucao, zapalio šator, pa bacio metke u vatru
