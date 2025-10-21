Za V. M. je bila raspisana potjernica nadležnog suda i on će biti sproveden u Okružni zatvor, radi izdržavanja zatvorske kazne.

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, PS Obrenovac, u saradnji sa Osnovnim javnim tužilaštvom u Obrenovcu, uhapsili su V. M. (1986), zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična djela nasilje u porodici, ugrožavanje sigurnosti i teška krađa.

Sumnja se da je on jutros, oko 4.40 časova, došao na adresu dvadesetdevetogodišnje žene, svoje bivše vanbračne supruge, i nožem joj nanio više posjekotina u predjelu vrata, nakon čega je ona pobjegla. Dvadesetdevetogodišnja žena zbrinuta je u Urgentnom centru radi ukazivanja ljekarske pomoći.

Takođe, postoje osnovi sumnje da je 29. septembra nasilno ušao u kuću oštećene, prijetio joj i iz kuće ukrao snimač za video-nadzor, koji je koristila.

Za V. M. je bila raspisana potjernica nadležnog suda i on će biti sproveden u Okružni zatvor, radi izdržavanja zatvorske kazne.