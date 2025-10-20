Plakat u zagrebačkom parku privukao je pažnju prolaznika, a potom je postao viralan. O čemu se radi?

Izvor: društvene mreže/printscreen

U jednom parku u zagrebačkom naselju Špansko pojavio se neobičan plakat koji je privukao pažnju i izazvao raspravu na društvenim mrežama. Zalijepljen je na stubu u parku, s velikim natpisom: "Marko lažljivče! Neka svi vide kako si me varao! Vidimo se na sudu!".

Na plakatu se nalazio i QR kod, pa su stanari Španskog na društvenim mrežama ubrzo počeli da nagađaju šta se krije iza poruke - od dokaza prevare, preko poziva na sud, do potpuno neočekivanih teorija.

Dok su mnogi iz predostrožnosti izbjegavali da skeniraju kod, misleći da se radi o prevari ili virusu, bilo je i onih radoznalijih koji su otkrili da je u pitanju zapravo pametna marketinška kampanja.

Ispostavilo se da iza poruke ne stoji razočarana bivša partnerka, već jedan zagrebački salon koji je želio da na kreativan način privuče pažnju svojih klijenata i promoviše svoj rad.

U razgovoru za Jutarnji list, Danijela, suvlasnica salona koji vodi sa svojom sestrom, otkrila je da su oduševljene pažnjom koju su dobile, i od građana i od medija. Ideju su, kaže, pronašle na društvenim mrežama, gdje je sličan trik ranije iskoristio jedan restoran. Pošto nisu vidjele da je neko u Zagrebu uradio nešto slično, odlučile su da probaju.

Reakcije javnosti, kaže Danijela, bile su uglavnom pozitivne.

"Već nam se javljaju žene da pohvale ideju, a nekoliko ih je odmah zakazalo termin. Ideja možda nije svakidašnja, ali ako pogledate naš profil, vidjećete da volimo da pravimo zanimljiv sadržaj i da našim klijentkinjama pružimo osjećaj domaće, prijatne atmosfere", objasnila je.

Ipak, nisu očekivale toliku pažnju.

"Znale smo da će biti radoznalih, ali nismo mislile da će plakat završiti po grupama i da će nas kontaktirati mediji. Iskreno, malo smo se plašile da će neki osuđivati takav način reklamiranja, ali vjerujemo da će nam ipak donijeti nove klijentkinje", dodala je Danijela.

Na kraju je poručila uz osmijeh:

"Glupo ili genijalno, mi smo se dobro zabavile, a ljudi koji do sada nisu znali za nas sada jesu. To je bio i cilj".

QR kod, kako se ispostavilo, vodi na Instagram profil salona, a cijela akcija pokazala se kao pun pogodak.