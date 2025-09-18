Poznati pjevač doživio nervni slom u Zagrebu: Prekinuo nastup i počeo da razbija sve na bini, isplivao snimak

Američki bend Lemonheads nastupao je u Zagrebu izvodeći svoj čuveni album "Come On Feel the Lemonheads", a nastup je trajao samo pola sata prije nego što je nastao haos

Koncert benda Lemonheads u Zagrebu prekinut je nakon samo trideset minuta zbog, navodnog nervnog sloma glavnog člana, Evana Dandoa.

Bend je 16. septembra nastupao u zagrebačkom klubu Vintage Industrial Bar, a koncert je prekinut već nakon pola sata, kada je Evan Dando, jedini originalni član benda osnovanog 1986. godine, doživio nervni slom na sceni.

Hrvatski muzički kritičar koji je prisustvovao nastupu rekao je da je "od prvih taktova bilo je jasno da Dando neće biti u stanju da iznese koncert na zadovoljavajućem nivou".

"Ono malo pjesama koje je izveo - bilo s bubnjarem i basistom, bilo solo uz akustičnu gitaru - uglavnom se sastojalo od spoticanja, propuštanja akorda, ispadanja iz ritma, falširanja i zaboravljanja stihova. Tužno, jadno, neopisivo loše, klimavo, slabo... To je najkraći opis prvih tridesetak minuta koncerta", napisao je kritičar Aleksandar Dragaš.

Pogledajte trenutak kada je lomio opremu:

"Publika je vjerovatno prisustvovala najbizarnijem i najgorem koncertu u svom životu - ali i istorijskom trenutku nervnog sloma Evana Danda, koji je, umjesto da pjeva pjesme iz prepoznatljivog repertoara grupe Lemonheds, iznenada prekinuo koncert razbijanjem klavijature o monitore."

Mnogi su na društvenim mrežama izrazili nezadovoljstvo i zatražili povraćaj novca za ulaznice, koje su koštale 27 eura u pretprodaji, odnosno 30 eura na dan koncerta.

"Povraćaj novca?", zapitao je jedan od posjetilaca organizatora koncerta, a ubrzo je dobio podršku i drugih. "Bilo bi fer... Šteta što niko ne može da nam vrati uzalud potrošeno vrijeme. Volio bih da sam o ovome samo čitao na portalima - ne osjećam se nimalo ispunjeno posle ovog ‘doživljaja uživo’", napisao je jedan korisnik Fejsbuka.

