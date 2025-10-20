Nekadašnji načelnik Generalštaba Vojske Jugoslavije, general Nebojša Pavković, preminuo je danas u Beogradu u 79. godini. Tokom života otvoreno je govorio o svom hapšenju 2003. godine tokom policijske akcije "Sablja".

General Pavković svojevremeno je opisao je detalje hapšenja koje je uzburkalo javnost te 2003. godine.

"Oni su došli do mene i rekli da idem samo da dam informacije i da mi ne treba ništa sem lične karte. Neki inspektor me ispitivao neke gluposti i za onaj pokušaj ubistva Vuka Draškovića u Budvi. Kad sam ja njemu ispričao istinu i šta se desilo, da vojska nema veze s tim, on je došao posle sat vremena i rekao da imaju drugačija saznanja i da moram da ostanem u zatvoru", naveo je tada Pavković i dodao:

"Ostao sam tri mjeseca. Najteže mi je pao zatvor u mojoj zemlji. Uslovi u Hagu su mnogo bolji nego u Centralnom zatvoru. Svi pravi prijatelji su ostali uz mene, a pacovi su pobjegli, ali oni se uvijek prepoznaju. To je manji broj tih ljudi. Većina ljudi koje ja znam i koji me poštuju su bili uz mene. Imam koliko god hoćete prijatelja van porodice", istakao je general tada.

