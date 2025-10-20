Preminuo je u 79. godini u Beogradu.

Podsjetimo, on je 28. septembra pušten prije odsluženja zatvorske kazne u Finskoj kako bi se liječio u Srbiji.

Pavković je obavljao brojne dužnosti u Jugoslovenskoj narodnoj armiji (JNA), a od 1994. godine bio je raspoređen u Prištinskom korpusu na Kosovu i Metohiji, kojim je komandovao od 1998. godine.

General Pavković je bio komandant Treće armije tokom rata 1999. godine. Osuđen je 10 godina kasnije, 2009, na 22 godine zatvora na osnovu optužnice za zločine protiv čovječnosti i kršenje zakona i običaja ratovanja tokom sukoba na Kosovu i Metohiji.

Zajedno sa njim, osuđeni su i Vladimir Lazarević, Nikola Šainović, Dragoljub Ojdanić i Sreten Lukić. Prvooptuženi Slobodan Milošević je umro u pritvoru a Milan Milutinović je oslobođen optužbi.

Optužnica je otpečaćena u oktobru 2003. godine. On se dvije godine kasnije, 2005, sam predao Tribunalu u Hagu.

U periodu od 2000. do 2002. godine obavljao je dužnost načelnika Generalštaba Vojske Jugoslavije. Jedno vrijeme se bavio i politikom kada je osnovao stranku Narodni blok i bio je kandidat na predsjedničkim izborima u Srbiji 2002. godine.

Nebojša Pavković je imao veoma buran život i vjenčavao se pet puta. Prije četiri godine njegov prijatelj se oglasio za domaće medije i otkrio da se general u Hagu oženio peti put, a da ga je četvrta supruga, koja je bila znatno mlađa od njega, ostavila dok je služio kaznu.

General Nebojša Pavković izašao je prijevremeno na slobodu zbog jako lošeg zdravstvenog stanja.

