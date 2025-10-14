Maloljetnik je izboden blizu škole u Zagorju.

Maloljetnik (17) je izboden nožem blizu Srednje škole Bedekovčina u Zagorju u Hrvatskoj, pišu "Zagorje". Napadnuti maloljetnik je helikopterom prevezen do bolnice Dubrava u Zagrebu.

Potom je vozilom hitne pomoći prevezen u KBC Zagreb na torakalnu hirurgiju. Žrtva napada je izbodena nožem u grudni koš.

"Nešto jako loše se dogodilo u Bedekovčini kod Srednje škole... helikopter, hitna i sve službe na terenu!", navode svjedoci sukoba na društvenim mrežama.