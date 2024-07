Bojana Belivuk i Tanja Miljković supruge Veljka Belivuka i Marka Miljkovića, stigle su u Specijalni sud pred kojim bi danas trebalo da im bude nastavljeno suđenje za pranje novca.

Hoće na odmor

Advkat Đorđe Tomić, predložilo je sudu da dozvoli Tanji Miljković i Bojani Belivuk da napuste teritoriju Srbije.

Predlažem ukidanje zabrane napuštanja mjesta boravka za Bojanu Belivuk i Tanju Miljković. One se redovno odazivaju na pozive suda. Majke su maloljetne djece,oduzeta su im putne isprave, nisu u mogućnosti da s djecom, dok su na raspustu, odu na odmor - rekao je branilac, a isti predlog za Mariju Ivanovski dao je njen branilac Aleksandar Popović, navodeći da maloljetno dijete iz zdravstvenih razloga ima potrebu da boravi na moru.

Sudija je, međutim, navela da će Apelacioni sud odlučivati o tome.

Miljković za govornicom

U sudnici je potom izvedena dokumentacija koja se odnosi na sat rolex, nepokretnosti, ugovori između Bojane Belivuk i građevinske firme, nekoliko automobila među kojima su BMW, citroen, rendž rover, pasat, kao i ugovori o zakupu parking mijesta.

Izvršen je uvid i u dokumentaciju iz Agencije za privredne registre, ugovori o pružanju usluga fizičkog obezbjeđenja i brojna dokumenta dostavljena iz MUP.

Za riječ se ponovo javio advokat Dejan Lazarević, koji brani Belivuka, Miljkovića i njihove supruge.

Ova dokumentacija dokazuje da je sve kupljeno legalno, na imena pravih kupaca. Imamo račun i dokumentaciju što se tiče sata, rekao je da je dobio na poklon, što je tačno. Ima i posvetu "za brata" na tom satu, što znači da je Marko Miljković rekao istinu. Što se tiče parcela, imamo ugovor o kupoprodaji za tri nekretnine, otišlo se kod notara, sve je overio. To znači da to nije ništa fiktivno, kako tvrdi tužilaštvo. Izveli smo dokumentaciju koja se tiče BMW 760, na ime Nikole Ristovića. Prilikom oduzimanja, niko nije imao ključeve u kući Marka Miljković i da je vlasnik pronađen, ključ donijet i da je tako stavljen u pogon. Što se tiče vozila BMW X5 on je vlasništvo Luke Gaćeše, imaćemo priliku da ga saslučimo i ako treba suočimo sa Miljkovićem - rekao je Lazarević.

Za govornicu je potom izašao Marko Miljković.

Miljković: Mogli smo da vidimo, što se tiče ovih katastarskih parcela na Dunavu, selektivno smo optuženi Belivuk i ja. Srđan Lalić je priznao da je učestvovao u kupini tih parcela, hajde da mu vjerujemo. Kako onda nije on prao novac, a prali smo ga ja i Belivuk za iste parcele. Njemu ne vjeruje ni tužilac, pa ne možete ni vi.

Podsjetimo, Lalić je bio pripadnik zloglasnog klana, ali je pristao na saradnju sa tužilaštvom i u postupku koji se protiv optuženih vodi za sedam ubistava, silovanje, trgvovinu drogom i oružjem, pristao je da svjedoči o svim zločinima kriminalne grupe.

Inače, Lalić je na tom suđenju pomenuo i da misli da iza ubistva oca Luke Gaćeše, suvlasnika Pink taksija Teodora Gaćeše, na kog se vodio danas pomenuti BMW stoji ista kriminalna grupa.

Sudija je saopštila da je završen uvid u pisanu dokumentaciju koja je predložena.Suđenje je za danas završeno, a nastavak je zakazan za 5. septembar, kada će se početi sa saslušanjem svjedoka, među kojima su i roditelji Marka MIljkovića.

Novi dokaz

Pred početak izvođenja pisane dokumentacije, tužilac Predrag Ćetković sudskom vijeću i odbrani dostavio je novi dokaz - izjavu ovlašćenog lica kluba Gotik u kom je, kako je izjavila optužena Marija Ivanovski, radio njen suprug Filip Ivanovski.

Tužilaštvo je naložilo policiji da pronađe odgovorno lice, od kog je uzeta izjava a koju dostavljamo. Odgovorno lice je dalo izjavu ko je radio, predlažem je kao dokaz. Navodi se da ta firma nije isplaćivala dogodak Ivanovskog i da im nije poznat - naveo je tužilac.

U sudnici je potom nastavljeno izvođenje pisane dokumentacije, izvoda deviznog računa Bojane Belivuk, uplate firmi koja je gradila kuću na ime njene majke Snežane Đorđević u Kozarčevoj 4 tokom 2020. i 2021, a za koju tužilaštvo tvrdi da su gradnju finansirali Belivuk i njegova supruga.

Kao dokaz izveden je i dopis hotela Metropol, u kom su optuženi Tanja i Marko Miljković pravili svadbu u oktobru 2015. Podsjetimo, tokom iznošenja odbrane Miljković je naveo da su na svadbi imali oko 300 gostiju i da su na poklon od njih dobili 200.000 evra.

Advokat Dejan Lazarević osvrnuo se na izvedene dokaze.

Što se tiče odbrane Tanje Miljković, vidi se da je hotel Metropol dostavio cjelokupnu dokumentaciju i da je potvrđeno da je održana svadba i da je bio broj gostiju kako je rekla. Imamo i potvrdu od fudbalskog kluba Partizan u kojoj se navodi da nikada nije bio zaposlen u tom klubu niti angažovan po tom osnovu. Imaćemo priliku da vidimo tokom suđenja koliko je bio angažovan, imamo svjedoka koji će to potvrditi - osvrnuo se na izvedene dokaze.

Sudija je pozvala Tanju Miljković da izađe za govornicu i da razjasni, pošto stan u Živka Davidovića nije isplaćen do kraja prije hapšenja Marka Miljkovića, u čijem je on sada vlasništvu.

Tanja Miljković: Po savjetu advokata ne želim da odgovaram na pitanja

Čeka se početak suđenja

Supruge Belivuka i Miljkovića, optuženi Filip Ivanovski i njegova žena Marija, vratili su se u sudnicu u kojoj bi trebalo da počne suđenje za pranje novca.

Sudija je konstatovala da su iz pritvora u sudnicu dovedeni i optuženi Belivuk i Miljković

Kasni početak suđenja - Belivuk i Miljković nisu prisutni

Sudija Nataša Albanijanić obavijestila je prisutne da će se početak suđenja kasniti sat i po vremena, jer advokat Dejan Lazarević ima suđenje u drugoj sudnici istog suda, i da će početi u 11.30 sati.

Možete da odete negdje i da se vratite za sat i po vremena - saopštila je sudija. Belivuk i Miljković nisu dovedeni iz pritvora, i biće sprovedeni pred početak suđenja.

Podsjetimo, Belivuku i Miljkoviću se sudi i kao organizatorima kriminalne grupe koja je optužena za sedam ubistava, silovanje, trgovinu drogom i oružjem, dok je Ivanovski optužen kao pripadnik grupe.

Na početku suđenja za pranje novca, tri bračna para koja su na optuženičkoj klupi negirala su krivicu.

Tvrdi su da su stanovi, automobili,placevi i skupoceni satovi stečeni legalno, novcem koji su zaradili i dobili na poklon od rodbine, prijatelja prilikom vjenčanja i proslava rođenja djeteta.

Miljković i Belivuk, podsjetimo, u pritvoru su od hapšenja 4. februara 2021.