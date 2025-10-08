Požar je izbio sinoć oko 23 sata u Ulici beogradskog bataljona na parkingu.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Na Banovom brdu izbio je požar na dva automobila. Jedan od vlasnika umalo nastradao pokušavajući da spasi vozilo. Požar je izbio sinoć oko 23 sata u Ulici beogradskog bataljona na parkingu.

"Automobili su bili parkirani na parkingu, prvo je planula "škoda", a potom se plamen proširio na automobil marke "fiat punto". Vlasnik "fiata" ušao je u zapaljeno vozilo, pokušao je da ga spasi tako što će da ga udalji od zapaljene "škode", ali nažalost nije u tome uspio. Sva sreća uspio je nepovrijeđen da izađe, malo je falilo da i on ostane u vozilu", rekao je izvor Informera upoznat sa slučajem.

Prema njegovim riječima oba vozila su potpuno izgorjela.

"Sumnja se da je požar na automobilima namjerno izazvan, odnosno da je neko zapalio nekom zapaljivom tečnošću "škodu". Navodno je neko čuo, da je prije požara nešto puklo, možda je riječ o molotovljevom koktelu", rekao je sagovornik.

U svakom slučaju obaviještena je policija koja je na mjestu požara obavila uviđaj i razgovor sa vlasnicima automobila. Intezivno se radi na otkrivanju svih detalja vezano za požar u kom je umalo nastradala jedna osoba.