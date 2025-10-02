MUP se oglasio o eksploziji u centru Beograda u Kosovskoj ulici.

Izvor: MONDO/Mladen Šolak

Poginula je jedna osoba u eksploziji u stanu u Kosovskoj ulici u centru Beograda koja se dogodila sinoć oko 21:30 časova. Ministarstvo unutrašnjih poslova oglasilo se saopštenjem u kom su otkrili sve detalje ovog slučaja.

"Pripadnici Sektora za vanredne situacije intervenisali su večeras nakon što su oko 22 časova dobili dojavu da je došlo do eksplozije u stanu u Kosovskoj ulici. Dolaskom na lice mjesta ustanovljeno je da je nakon eksplozije u stanu na trećem spratu došlo i do većih oštećenja, a pretragom stana, vatrogasci-spasioci su pronašli jednog muškarca u besvjesnom stanju.

Ekipa Hitne pomoći konstatovala je smrt muške osobe, a tijelo će, po nalogu tužilaštva, biti prevezeno na Institut za sudsku medicinu.

Nakon uviđaja biće poznat tačan uzrok ove eksplozije. Na licu mesta je osam vatrogasaca-spasioca sa dva vozila", navodi se u saopštenju.

Da podsjetimo, eksplozija se dogodila sinoć oko 21:30 časova u Kosovskoj ulici u centru Beograda. Sumnja se da je uzrok plinska boca ili bojler.

