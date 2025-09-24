Policija je potvrdila da se nesreća dogodila u dvorištu Prekršajnog suda i da je žena preminula u UKC Niš.

Žena (48) preminula je od teških povreda koje je, kako se saznaje, zadobila u dvorištu Prekršajnog suda u Nišu.

Prema riječima izvora, na ženu je juče oko 15 sati u dvorištu suda, navodno, palo drvo. Žena je sa teškim povredama prevezena u Urgentni centar Kliničkog centra Niš.

"Dovezena je u bolnicu sa povredama grudnog koša i abdomena. Bila je u veoma teškom stanju. Odmah je rađena reanimacija, ali je došlo do naglog pogoršanja njenog zdravstvenog stanja i ona je, uprkos svim naporima ljekara, preminula", kaže naš izvor.

Policija je potvrdila da se nesreća dogodila u dvorištu Prekršajnog suda i da je žena preminula u UKC Niš.

"Obavljen je uviđaj i obaviješteno nadležno tužilaštvo", kaže izvor.

