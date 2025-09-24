Mladići (22) su sinoć oko 23 sata napadnuti na Karaburmi, a policija traga za napadačima

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Dvojica dvadesetdvogodišnjih mladića, koji su sinoć pretučeni i izbodeni na Karaburmi, u stabilnom su stanju i nalaze se u Urgentnom centru u Beogradu.

Prve informacije iz istrage govore da su ih napali navijači. Kako se saznaje, braća su napadnuta sinoć oko 23 sata u Ulici Milice Janković na Karaburmi. Nezvanično, braća su bila u "golfu" kada ih je opkolilo, napalo i izbolo 10 nasilnika.

Prema sazanjima medija, oni su oštetili i automobil.

"Jedan mladić je uboden u leđa i primljen je na odjeljenje ranimacije, a drugi u nogu. Njihovo stanje je stabilno. Nakon oporavka sa njima će razgovarati inspektori o motivu napada", kaže izvor.

Istragu vodi Više javno tužilaštvo u Beogradu. Policija traga za navijačima.

Pretučen Škot u centru Beograda

Navijač Seltika prebačen je sinoću Urgentni centar zbog povrede koju je zadobio u tuči u centru Beograda. Navijač iz Škotske prema nezvaničnim saznanjima ima povrede glave.

Veća grupa huligana, podsjetimo, napale je grupu stranih navijača koja je u majicama Seltika sjedila u nekoliko kafića u Zmaj Jovinoj u strogom centru grada.

Svjedoci navode da je sukobu prethodila kratka svađa i da se posle samo nekoliko sekundi nije znalo ko koga bije. Napadači su se razbježali prije dolaska policije dok se na snimcima i fotografijama sa mjesta obračuna vide srča i prevrnuti stolovi i stolice.

(Telegraf.rs/MONDO)