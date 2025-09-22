Sudski vještaci psihijatrijar i psiholog, vještačili su dječaka ubicu koji je 3. maja 2023. u osnovnoj školi ubio devetoro vršnjaka i radnika obezbjedjenja.

Izvor: twitter/printscreen

Pred Višim sudom u Beogradu pokrenut je postupak protiv M.K I V.K., njihovog sina, kao i protiv škole i države, a po tužbi članova porodice čija ćerka je ubijena tada. Tužba je podnijeta u parničnom postupku zbog naknade nematerijalne štete za pretrpljene duševne bolove usled smrti bliskog lica, kao i na ime pretrpljenog straha.

Sudski vještaci psihijatrijar i psiholog, koji su vještačili dječaka ubicu koji je 3. maja 2023. u osnovnoj školi ubio devetoro vršnjaka i radnika obezbjedjenja, izjavili su danas pred Višim sudim u Beogradu da je maloljetni dječak ubica u trenutku masovnog zločina bio sposoban da rasuđuje i upravlja svojim postupcima.

Sudski vještak Miodrag Stanković koji je danas ispitan pred Višim sudom u Beogradu, u parničnom postupku koji su roditelji ubijene djevojčice 3. maja 2023. u Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar" pokrenuli proriv maloljetnog ubice, njegovih roditelja, škole i države, izjavio je da je dječak ubica bio svjestan svog djela, ali i da je u jednom vrlo kratkom periodu imao suženje svijesti. Sudski vještak je naveo i da se maloljetnik "nije bavio time kako će okolina da reaguje na izvršenje tog djela, kao i da je bio svjestan posledice".

"Period suženja svijesti omeo ga je da sprovede do kraja plan i da obim bude veći, odnosno da bude više žrtava", ocijenio je vještak.

Stanković je naveo i da je dječak ubica pažljivo isplanirao zločin i dodao da je istražio kakve će biti sankcije za izvršenje masovnog ubistva.

Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić

"Maloljetnik je isplanirao i na koji način će da zaštiti svoj život, odnosno tako što se predao bez oružja, koje je odbacio dalje u školskom dvorištu", naveo je vještak.

On je naveo i da je maloljetni ubica planirao da "djelo" bude veliko i teško, kao i da je znao da je posledica zatvor i dodao da je "prekinuo plan kada je shvatio da se sam razoružao, jer je bio kod prozora u učinioci bez okvira pištolja i ranca".

Stanković je naglasio da je maloljetnik rekao da se sjeća da je najprije ubio čuvara škole, potom dvije dežurne učenice i još jednu djevojčicu ispred toaleta.

Vještak Aneta Lakić je ponovila da se gubitak njegovog sjećanja dovodi u pitanje, jer je na pitanje da li je vidio krv rekao da nije, već da je samo pucao u tijela. Ona je navela i da se na snimcima sa kamera iz škole ne vidi da je maloljetni ubica bio u panici, kako je to on rekao stručnjacima.

Sudija je potom odbio sve predloge advokata, među kojima je i onaj za ispitivanje razredne tog odeljenja Dragane Tomić i zaključio javnu raspravu

(Kurir, Mondo)