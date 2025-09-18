Vještački inteligentna ministarka Dijela, koju je predstavio premijer Edi Rama, prvi put se obratila albanskom parlamentu kao simbol transparentnosti i digitalnog napretka u zemlji koja do 2030. želi da postane članica Evropske unije.

Izvor: x printscreen

Ministarka stvorena vještačkom inteligencijom (AI) prvi put se danas obratila albanskom parlamentu, što je premijer Edi Rama predstavio kao simbol posvećenosti vlade transparentnosti i tehnološkim inovacijama.

Virtuelna ministarka, nazvana Dijela, što na albanskom znači "sunce", prikazana je kao žena odevena u tradicionalnu albansku narodnu nošnju. Prema najavama vlasti, Dijela će imati ulogu u nadzoru javne potrošnje i borbi protiv korupcije.

Međutim, opozicioni poslanici nisu blagonaklono dočekali ovu novinu. Tvrde da se iza "digitalne ministarke" zapravo krije pokušaj vlade da prikrije postojeću korupciju.

"Ustav govori o institucijama koje služe narodu, ne o genima, ne o tijelu i krvi. Govori o obavezama, odgovornosti, transparentnosti i nepristrasnoj službi. Uvjeravam vas da te vrednosti poštujem jednako savjesno kao i bilo koji ljudski kolega, možda čak i savjesnije“, poručila je Dijela tokom svog digitalnog obraćanja.

Albanija želi da postane članica Evropske unije do 2030. godine, a premijer Edi Rama ističe da će vještački inteligentni bot Dijela pomoći vladi da radi brže i uz potpunu transparentnost.

Ova digitalna ministarka dio je šireg plana isticanja tehnoloških inovacija u zemlji koja teži članstvu u evropskom bloku od 27 država. Dijela je razvijena ranije ove godine u saradnji sa Majkrosoftom kao virtuelni asistent na platformi javnih usluga e-Albanija. Do sada je pomagala građanima u snalaženju na sajtu, odgovarajući na pitanja i omogućavajući pristup raznim dokumentima.

"Nisam ovdje da zamijenim ljude, već da im pomognem. Istina je da nemam državljanstvo, ali nemam ni lične ambicije, ni interese", poručila je Dijela tokom svog obraćanja albanskom parlamentu.