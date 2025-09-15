MUP Sjeverne Makedonije izdao je saopštenje povodom jezivog zločina u kom su stradale tri osobe, navodi se da je u pitanju dvostruko ubistvo i samoubistvo.

Ministarstvo unutrašnjih poslova izdalo je saopštenje povodom dvostrukog ubistva i samoubistva koje se dogodilo danas popodne u Velesu. Žrtve su bivša vanbračna supruga ubice, koja je imala 31 godinu, i njen otac (74). Oboje su ubijeni nožem, a 39-godišnji počinilac je potom sebi oduzeo život, takođe oružjem kojim je izvršio ubistva.

"Danas (15.09.2025) u 15:30 časova, Policijskoj stanici Veles prijavljeno je da je u ulici "Kočo Racin" pronađena žena sa povredama od oštrog predmeta. Policija je izašla na lice mjesta i utvrdila da se radi o R.K. (31) iz Velesa, koja je prevezena u bolnicu, gdje je konstatovana smrt. Nedugo zatim, u kući njenog oca, pronađen je mrtav i njen otac K.K. (68), takođe sa ubodnim ranama. U istoj kući pronađen je i I.S. (39) iz Skoplja, bivši partner R.K., sa ranama od oštrog predmeta. Sumnja se da je on napao R.K. i njenog oca, a zatim pokušao samoubistvo. Prevezen je u bolnicu, gdje je takođe preminuo. Nedugo zatim, u kući njenog oca u istoj ulici, pronađen je mrtav i njen otac K.K. (68), koji je takođe imao povrede od oštrog predmeta. U kući je pronađen i I.S. (39) iz Skoplja, bivši partner R.K., takođe sa ubodnim ranama. Prema prvim informacijama, sumnja se da je on napao njih dvoje, a zatim pokušao da se povredi. Nakon što je prevezen u bolnicu u Velesu, i kod njega je konstatovana smrt", saopštila je policija.

U bolnici u Velesu kažu da je žena imala višestruke ubodne rane, a ubica nije pokazivao znake života. One su prevezene u Urgentni centar danas popodne posle 16 časova. Dežurni ljekari-hirurzi su primili ženu i pokušali da je reanimiraju, ali nisu uspjeli da je spasu, navode u bolnici.

Nezvanično, žrtva je više puta prijavljivala ubicu policiji zbog pretnji po njen i život njenog oca, a on joj je zapalio i automobil.

Javni tužilac danas popodne vrši uviđaj mjesta gdje je izvršen stravičan zločin i preduzimaju se mjere radi rasvetljavanja slučaja.

