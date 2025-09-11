Slovenačka vlada jednoglasno je proglasila bivšeg predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika personom non grata i zabranila mu ulazak u zemlju. Odluka je donijeta bez rasprave, a razlozi za ovaj potez ostali su tajna.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Slovenačka vlada proglasila je bivšeg predsjednika Republike srpske Milorada Dodika personom non grata i zabranila mu ulazak u zemlju. Vlada je jednoglasno odobrila uvođenje sankcija protiv njega, piše 24ur.

Vlada je prije 14 dana počela da razmatra razloge za zabranu ulaska Milorada Dodika u Sloveniju. Danas je jednoglasno usvojena odluka da je Dodik persona non grata u Sloveniji, nije bilo rasprave, a obrazloženje odluke ostaje tajno, objasnio je zamjenik premijera Matej Arčon. Sankcije protiv Benjamina Netanjahua danas nisu bile razmatrane.

Parlament Republike Srpske je na vanrednoj sednici 22. avgusta donio odluke kojima je odbacio odluke Suda Bosne i Hercegovine i Državne izborne komisije, na osnovu kojih je Dodiku prestao mandat predsjednika ovog entiteta Bosne i Hercegovine.