Kako navode mještani, nesreća se dogodila iznenada, a ujed je bio u predjelu vrata, što je dovelo do brzog pogoršanja njenog zdravstvenog stanja.

Izvor: MONDO/Uroš Arsić

Mještanka sela Rsavci kod Vrnjačke Banje M.M., stara 38 godina, majka dvoje djece, tragično je preminula juče u prepodnevnim satima nakon ujeda stršljena.

Kako navode mještani, nesreća se dogodila iznenada, a ujed je bio u predjelu vrata, što je dovelo do brzog pogoršanja njenog zdravstvenog stanja. Nažalost, uprkos pokušajima da joj se ukaže pomoć, do adekvatne medicinske intervencije nije došlo na vrijeme.

Tragedija je potresla cijelo selo, a mještani ističu da gotovo nije bilo dovoljno vremena da se nesreća spriječi.

(Telegraf/MONDO)