Tinejdžer (18) priveden je u Mladenovcu zbog sumnje da je silovao svoju maćehu (35). Prema nezvaničnim informacijama, slučaj je jutros prijavio njegov otac, a policija je tinejdžera odvezla radi dalje istrage.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Tinejdžer (18) priveden je u policijsku stanicu u Mladenovcu, zbog sumnje da je silovao maćehu (35). Kako se nezvanično saznaje, tinejdžera je navodno jutros prijavio otac.

"Policija je jutros bila kod njih. Kako sam čuo otac mu je poludio, otišao je da ga prijavi policiji, a kada je policija stigla valjda su rekli ženi da ode na pregled. Otac kaže da mu je sin silovao nevjenčanu suprugu dok je spavala", kaže izvor upoznat sa slučajem.

On dodaje da ne zna šta je od toga tačno, ali i da je vidio da je policija odvezla tinejdžera. Šta se tačno dogodilo biće utvrđeno istragom.

(Informer/Mondo)