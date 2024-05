Kako se saznaje, muškarac iz Pančeva koji je silovao djevojku (19) biće pušten na slobodu u naredna dva mjeseca.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

J. Z. (67) iz Banatskog Novog Sela, koji je sredinom aprila uhapšen po nalogu Višeg javnog tužilaštvo u Pančevu zbog sumnje da je uz prijetnju nožem silovao djevojku (19) iz Beograda, uskoro izlazi na slobodu.

Kako Kurir saznaje, Viši sud u Pančevu, osumnjičenom za silovanje odredio je pritvor samo da ne bi uticao na svjedoke, i on će biti pušten da se brani sa slobode čim svi svjedoci budu saslušani.

"Riječ je o povratniku, koji je u Njemačkoj navodno osuđivan za isto krivično djelo. Neobično je da mu je sudija za prethodni postupak odredio pritvor samo kako ne bi uticao na svjedoke, što automoatski znači da će se on u roku od najviše dva mjeseca naći na slobodi. Ostalo je da se sasluša još nekoliko svjedoka i to znači da on automatski izlazi iz pritvora", otkriva izvor Kurira.

On dodaje da je nevjerovatno da će J. Z. koji se sumnjiči da je djevojci, mlađoj gotovo pet decenija od njega, držao nož pod vratom i silovao je, sada biti pušten da normalno šeta ulicama. Kako je poslije hapšenja saopštilo Više javno tužilaštvo u Pančevu, J. Z. se stavlja na teret da je 12. aprila ove godine od 17.00 do 21.30 časova u stanu, u kojem neprijavljeno boravi u Pančevu, upotrebom sile i prijetnje prinudio djevojku na obljubu.

Tužilaštvo je tada saopštilo i da je pritvor, osim zbog opasnosti da bi boravkom na slobodi mogao da utiče na saslušane svjedoke, tražilo i zbog opasnosti da bi mogao da ponovi krivično djelo silovanja.

"Međutim, po ocjeni suda iako je već osuđivan za isto krivično djelo u Njemačkoj, a poznato je da su silovatelji najčešće povratnici, po tom osnovu mu pritvor nije određen", dodaje naš sagovornik..

Prema nezvaničnim saznanjima medija, J.Z. je djevojku upoznao u Beogradu gdje ona navodno živi i radi kao konobarica. Kako su naveli, ponudio joj je bolji posao u Pančevu i tako je namamio da dođe.

"Navodno joj je držao nož pod vratom dok je seksualno zlostavljao", dodaje izvor.