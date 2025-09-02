Ljubiša Milić, jedan od osnivača legendarne grupe Sedmorica mladih, umro je danas u 86. godini, saopštila je njegova porodica.

Milić je rođen 4. avgusta 1939. godine u Kragujevcu, gde je završio srednju školu, a 1958. preselio se u Beograd. Upisao je studije engleskog jezika i književnosti na Filološkom fakultetu.

Kao mlad počeo je da svira trombon, a u Beogradu je dvije godine pohađao muzičku školu „Josip Slavenski“, gdje je usavršavao sviranje tog instrumenta.

1959. bio je jedan od pokretača osnivanja orkestra "Sedmorica mladih", koji je narednih 30 godina neprekidno nastupao i stekao veliku popularnost na jugoslovenskoj muzičkoj i zabavnoj sceni.

Publika ih je prvi put zapazila na Prvom jugoslovenskom džez festivalu na Bledu, nakon čega je njihova karijera krenula uzlaznom putanjom.

Snimili su brojne ploče i TV emisije, nastupali širom Evrope, a jednom su gostovali i u SAD. Kada se saberu njihovi nastupi u bivšem SSSR, tamo su proveli ukupno tri godine. Predstavljali su Jugoslovensku radio-televiziju na prestižnom TV festivalu u Montreu.

Upravo je Ljuba Milić napisao najveći dio aranžmana za njihove najpoznatije pjesme.

Orkestar je tokom godina dobio status istaknutih umetnika i osvojio brojne nagrade, među kojima su Zlatni beočug grada Beograda, Jugoslovenska estradna nagrada i Plaketa Beograda povodom 40 godina od oslobođenja grada. Dobitnici su brojnih priznanja i zahvalnica za humanitarne koncerte.

Orkestar "Sedmorica mladih" raspao se 1991. godine.

