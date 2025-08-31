Isto proživjela kao dijete: Ovo je istina o majci koja je ostavila bebu pored kontejnera u Zemunu! Novi detalji

Izvor: Kurir

Majka A. S. (19) koja je u petak ujutru svoju bebu staru svega 20 dana ostavila u kesi pored kontejnera u Zemunu tereti se za pokušaj ubistva i po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu njoj je određeno policijsko zadržavanje do 48 sati. Žena se na ovaj korak odlučila nako što se posvađala sa ocem bebe S. P. (20).

Prema prvim rezultatima iz istrage, ona se u četvrtak uveče posvađala sa suprugom sa kojim živi u stanu u Dunavskoj u Zemunu. U petak rano ujutru dok je otac bebe još spavao uzela je bebu djevojčicu staru svega 20 dana i dijete od godinu dana i izvela napolje.

"Bebu je zavila u peškir i u kesi je ostavila pored kontejnera. Sa drugim djetetom koje je bilo u kolicima nastavila je put parka u Zemunu. Uhapšena je je svega nekoliko sati nakon pokušaja ubistva djeteta. Policija je našla i oca djetete koji je prepoznao bebu i potvrdio da je u pitanju njegova ćerka po imenu Sandra. Za ženu je rekao da je 'divna majka, da su se prethodno veče posvađali, ali da ništa nije nagovještavalo da će donijeti takvu odluku'. Policija im nije dozvolila da komuniciraju zbog istrage", kaže izvor blizak slučaju.

Inače, oba djeteta se od prekjuče nalaze u Zvečanskoj. Nezvanično, i uhapšena majka je do 18 godine bila u Zvečanskoj. Ona će sutra biti izvedena pred tužioca VJT. Prema poslednjim informacijama, beba srećom nema povreda i nalazi se u dobrom stanju.