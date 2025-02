Majka iz Doljevca koja je bacila bebu u kontejner se tereti za pokušaj ubistva.

Majka M. J. (23) iz Malošišta kod Doljevca, koja je uhapšena u decembru 2024. godine zbog pokušaja čedomorstva kada je bacila tek rođenu ćerku u kontejner, nakon određenih vještačenja sada se tereti za teško ubistvo u pokušaju.

Slučaj je, inače, otkriven 12. decembra 2024. u popodnevnim časovima i to kada su mještani sjedeli ispred prodavnice i pili pivo. U jednom trenutku su čuli plač koji je dolazio iz kontejnera, a kada su prišli videli su da je u pitanju novorođenče koje je umotano u krvavi stari peškir. Pozvali su policiju i Hitnu pomoć koja je kasnije zbrinula devojčicu, dok je porodilja uhapšena i uslijedila je detaljna istraga.

"Osnovno javno tužilaštvo u Nišu je vodilo je dosadašnju istragu, ali je nakon prikupljenih dokaza slučaj preuzelo Više javno tužilaštvo u Nišu i sada se osumnjičena M. J. tereti za drugo krivično djelo, a to je teško ubistvo u pokušaju", navodi izvor za Kurir i objašnjava da je prekvalifikovano prvobitno krivično djelo ubistvo djeteta pri porođaju u pokušaju.

Bojan Zlatković (50) koji je našao tek rođenu bebu, taj 12. decembar opisao je kao pravu dramu koju je jedva preživio.

"Tresao sam se sve vrijeme dok nisam vidio da će da sve bude u redu sa djetetom. Bilo me je strah da ne umre dok ne dođe Hitna pomoć. Opustio sam se kada su došli ljekari i kada sam vidio da je sa djetetom sve u redu. Vidio sam djevojku kako odlazi do kontejnera koji se nalazi kod prodavnice. Nisam vidio da je nešto bacila, ali je čovjek koji je stajao ispred prodavnice vidio da je ona nešto donijela u rukama i bacila u kontejner. On je pitao šta to baca, a ona je rekla da je to mače", ispričao je dan nakon drame Zlatković i dodao.

"Kako sam prilazio kontejneru čuo se tihi plač tek rođenog djeteta. Pozvao sam tog čovjeka koji je stajao ispred prodavnice: 'Joj bre, to beba plače dođi da je izvadimo'. On se ukočio od straha. Kada sam otvorio kontejner vidio sam bebu. Bilo je previše duboko da je uhvatim rukama. Zaustavio sam jednog čovjeka koji mi je pomogao da iskrivimo kontejner da mogu da dohvatim bebu. Skinuo sam jaknu, stavio je pored kontejnera, uzeo bebu i uvio je u jaknu i unio u prodavnicu. Rekao sam da zovu policiju. Beba je tiho plakala dok sam je držao u rukama, nisam znao gdje se nalazim. Bilo je kao suženje svijesti. Nisam vidio nikoga oko mene. Gledao sam samo u bebu. Da njoj bude dobro", dodaje.

Kako su komšije ranije objasnile, porodica osumnjičene porodilje godinama živi u teški uslovima, na rubu egzistencije. Nemaju struju, kao ni osnovne životne uslove a, prema njhovim riječima, mjesečno primaju 15.000 dinara.

