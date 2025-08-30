Osumnjičeni Lj. T. (81) je u žrtvu pucao iz puške koju je ilegalno posjedovao.

Izvor: Kurir

Penzioner Lj. T. (81) iz Prikovca kod Svrljiga uhapšen je po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Nišu i njemu je određeno zadržavanje zbog sumnje da je u četvrtak popodne, tokom svađe, ubio komšiju J. M. (82)!

Prema nezvaničnim informacijama, osumnjičeni Lj. T. (81) je u žrtvu pucao iz puške koju je ilegalno posjedovao, a od zadobijenih povreda 82-godišnji deda je preminuo na licu mjesta.

"Osumnjičeni Lj. T. je poslije zločina pokušao da prikrije zločin tako što je tijelo ubijenog komšije sakrio u ataru sela Radenkovac kod Svrljiga. Međutim, tijelo je nađeno, a osumnjičeni je identifikovan i priveden. Policija je obavila uviđaj, a o događaju je obaviješteno i nadležno tužilaštvo naložilo obdukciju", saznaje se nezvanično od izvora iz istrage.

(Kurir, Mondo)