Jutrošnja tuča ispred kazina u Sjevernoj Makedoniji završila se tragično, muškarac star 43 godine podlegao je teškim povredama glave.

Izvor: YouTube/Printscreen/ MIA Media Information Agency VIDEO

Muškarac (43) podlegao je povredama koje je zadobio u tuči ispred jednog kazina u Sjevernoj Makedoniji. Iz Hitne pomoći su potvrdili da su poziv primili pred zoru, ali da nije bilo spasa. Poziv ljekarima stigao je oko 5 časova jutros.

"Osoba rođena 1982. godine ubijena je u tuči koja se dogodila ispred kazina u Kavadarcima. Čovjek je dobio udarce u glavu koji su, nažalost, bili fatalni. Naše ekipe su primile poziv i odmah odjurile na lice mjesta, ali mogli su samo da konstatuju smrt", potvrdili su iz Hitne pomoći za lokalne medije.

Policija je obavila uviđaj, a više detalja o ovom zločinu nije trenutno poznato, prenijeli su makedonski mediji.