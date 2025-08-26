Policija u Kraljevu rasvijetlila je pokušaj ubistva koji se dogodio 13. avgusta ove godine u tom gradu. Uhapšena su dva maloljetnika.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Policija u Kraljevu rasvetlila je slučaj pokušaja ubistva koji se dogodio 13. avgusta ove godine u ovom gradu. Privedena su dvojica maloljetnika od 16 i 17 godina zbog sumnje da su izvršili krivično djelo ubistvo u pokušaju i saizvršilaštvu.

"Uz krivičnu prijavu, Višem javnom tužilaštvu u Kraljevu dovedeni su šesnaestogodišnji i sedamnaestogodišnji Kraljevčani zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično djelo ubistvo u pokušaju u saizvršilaštvu. Oni se sumnjiče da su maskirani, u Ribnici kod Kraljeva, nasrnuli na dva maloljetna sugrađanina koja su sjedjela na klupi, i tom prilikom je sedamnaestogodišnjak čekićem pokušao da udari petnaestogodišnjaka u predjelu glave, a drugi osumnjičeni ga je nožem povrijedio u predjelu lica, u namjeri, kako se sumnja, da ga liše života.

Šesnaestogodišnji osumnjičeni je nasrnuo nožem i na drugog oštećenog, četrnaestogodišnjaka i nanio mu laku tjelesnu povredu u predjelu noge, nakon čega su pobjegli sa lica mjesta. Maloljetnicima je nakon saslušanja, od strane sudije za maloljetnike određen pritvor do 30 dana", navodi se u saopštenju.