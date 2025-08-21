Helikopter koji je poletio iz Beograda ka Banja Luci je morao prinudno da sleti blizu Prnjavora.

Izvor: Youtube/Mondo BiH/printscreen

Helikopter koji je letio na relaciji Beograd - Banja Luka je prinudno morao da sleti u mjestu Palačkovci, blizu Prnjavora u Bosni i Hercegovini, piše "RTRS". Prijava o mogućem padu letjelica stigla je u policiju danas oko 13 časova.

Dolaskom na lice mjesta, utvrđeno je da se nesreća nije dogodila. Nema povrijeđenih što je najvažnije, a nema ni vidljive materijalne štete na letjelici.

Pilot je državljanin Srbije. Tokom cijelog postupka slijetanja je bio u stalnoj komunikaciji sa Sektorom za vanredne situacije Bosne i Hercegovine kojeg je pravovremeno obavijestio o problemu.