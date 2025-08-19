U najvećoj akciji na teritoriji Beograda zaplijenjeno skoro dvije tone marihuane

Izvor: MUP Srbije

U velikoj akciji pripadnika Uprave kriminalističke policije koja se sprovodi po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu na teritoriji prijestonice, zaplijenjena je tona i 958 kilograma marihuane! Ulična vrijednost zaplijenjene droge procijenjena je na skoro 20 miliona eura! Tokom pretresa pronađena je droga spakovana u crne džakove.

Zbog zaplijene rekordne količine droge, kako Kurir saznaje, uhapšeno je nekoliko osoba zbog sumnje da su proizvodili i stavljali u promet drogu.

"Ovo je najveća, istorijska, zaplijena droge u Beogradu. Do sada nikada nije pronađena tolika količina" kaže izvor Kurira.

Prema riječima našeg sagovornika, pretresi na nekoliko lokacija i dalje su u toku.

"Pronađena je velika količina, iako se u prvi mah mislilo da je zaplijenjeno oko 1,5 tona ove droge, kada je sve premjereno došlo se do nevjerovatne, skoro dvije tone" dodaje naš sagovornik.

Prema njegovim riječima, razbijena je jedna od najvećih narko-mreža u prijestonici.

Pretresi na više lokacija su i dalje u toku.