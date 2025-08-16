Otac izbodenog mladića u Pančevu ispričao je šta se tačno dogodilo.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

U četvrtak 14. avgusta u Pančevu je u večernjim časovima izboden maloljetnik (15) u parku kod "američkih zgrada". Otac napadnutog dječaka, koji je zadobio teške povrede, je za "Informer" ispričao šta se tačno dogodilo.

"Desilo se 100 metara od kuće i oko 22.30 sam se čuo sa djetetom i rekao mu da pošto su demonstracije da se brzo vrati kuće iz parkića gdje je odrastao. Lice nepoznato njima je došlo u park i pitao šta radite tu, djeca su rekla da sjede, a ovaj je rekao drugaru od mog sina da zato što sjedi tu je dužan tri hiljade dinara. Moj sin je pitao zašto, a on mu je rekao da mu je sada on dužan 15.000 dinara. Moj sin je rekao nisam ja nikome ništa dužan, na šta je on izvadio nož i posekao ga od pupka do grudi skroz. Želudac i jetra su mu bili napolju jer je bio prorezan cijeli.

Drugari su počeli da povraćaju i da padaju okolo, on je počeo da trči i izgubio je ubrzo svijest. Prolaznici su pozvali pomoć i odmah je prevezen u bolnicu. Situacija je strašna. Prvi dan nismo mogli da ga vidimo, i dalje je na Intenzivnoj nhezi, danas je počeo da komunicira. Rekao je 'hvala bogu da sam živ tata'.

Pitao je da li će biti sve u redu, da li će preživjeti, sportista je, nikada nije bio u bolnici, očajan sam. Policija nikoga nije nazvala do dana dok nisam sam otišao. Nakon svega sam saznao ime počinioca, kada sam ušao u njegov profil i vidio da piše 'psiho' tako sam saznao profil dječaka. Ne znam šta bih rekao... To su slike sa pištoljima, mačetama, maskiran, prijetnje, ja nisam vjerovao da postoje takvi ljudi.

I ćerkica koja ima 12 godina mi je bila tu u parku, sreća da nije vidjela brata sa organima u rukama. On je sutradan pušten, slikao se, hvalio se kako čeka suđenje. Ja ne znam šta da kažem da su takvi likovi na slobodi, to su psihopate, da reketiraju djecu, zavode red...", ispričao je zabrinuti otac.