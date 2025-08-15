U Pančevu je uhapšen maloljetnik rođen 2007. godine zbog pokušaja ubistva drugog maloljetnika rođenog 2009. godine.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

U Pančevu je u četvrtak u večernjim časovima maloletnik rođen 2007. godine pokušao, kako se sumnja, da ubije maloljetnika rođenog 2009. godine. Više javno tužilaštvo u Pančevu podnelo je sudiji za maloljetnike Višeg suda u Pančevu zahtjev za pokretanje pripremnog postupka prema maloljetniku.

"Više javno tužilaštvo u Pančevu je dana 15.8.2025. godine podnijelo sudiji za maloletnike Višeg suda u Pančevu zahtjev za pokretanje pripremnog postupka prema maloljetniku iz Pančeva, rođenog 2007. godine, zbog postojanja osnovane sumnje da je izvršio krivično djelo ubistvo u pokušaju. Zahtjevom se maloljetniku stavlja na teret da je dana 14.8.2025. godine oko 23.15 časova u Pančevu, u parku kod 'Američkih zgrada', u ul. Braće Jovanovića, pokušao da liši života maloletnog oštećenog iz Pančeva, rođenog 2009. godine, tako što mu je nožem zadao ubod u predelu trbuha usled čega je oštećeni zadobio teške tjelesne povrede.

Više javno tužilaštvo u Pančevu je predložilo Višem sudu u Pančevu da se prema maloljetniku odredi pritvor, a nakon što je sud saslušao maloljetnika, odredio mu je mjeru zabrane prilaženja, sastajanja i komuniciranja sa oštećenim i drugim svjedocima. Tužilaštvo je u zahtjevu predložilo i da se u toku pripremnog postupka ispitaju svjedoci događaja, te da se odrede potrebna vještačenja", navodi se u saopštenju Višeg javnog tužilaštva u Pančevu.