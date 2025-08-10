Vatrogasci su zatekli vozača bez svijesti i morali su da koriste razvalni alat kako bi ga oslobodili iz vozila.

U saobraćajnoj nesreći koja se danas dogodila oko 18 časova kod Ade Ciganlije u Beogradu poginuo je vozač automobila.

Sudar dva putnička vozila dogodio se u smjeru ka Obrenovcu, a kako se nezvanično saznaje, udarac je bio toliko jak da je motor jednog automobila izletio. Vatrogasci su zatekli vozača bez svijesti i morali su da koriste razvalni alat kako bi ga oslobodili iz vozila. Hitna pomoć je nažalost samo mogla da konstatuje smrt muškarca.

