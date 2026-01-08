U Mineapolisu, u SAD, američki imigracioni službenik upucao je ženu.

Izvor: SAUL LOEB / AFP / Profimedia

Prema navodima zvaničnika, incident se dogodio kada je, kako tvrde, „nasilni demonstrant“ pokušao da vozilom udari službenika.

Do pucnjave je došlo u gradu u kojem Federalna imigraciona služba (ICE) provodi veliku akciju protiv ilegalnih migranata. Na društvenim mrežama pojavio se snimak ubistva. Na njemu se vidi kako žena pokušava da se udalji, nakon čega pripadnici ICE-a pokušavaju da je zaustave. Tada jedan od agenata izvlači oružje i iz neposredne blizine puca u ženu dok je bila u automobilu. Ona je preminula na licu mjesta.

Na mjestu događaja bili su prisutni demonstranti, a video-snimci prikazuju bijes i ogorčenost građana prema federalnim agentima. Nakon pucnjave, gradonačelnik Mineapolisa Džejkob Frej izjavio je da imigracioni agenti „izazivaju haos u gradu“.

„Zahtijevamo da ICE odmah napusti grad i državu. Čvrsto stojimo uz naše migrantske i izbjegličke zajednice“, naveo je Frej na društvenim mrežama, prenosi BBC.

U objavi na društvenoj mreži X, gradonačelnik je okrivio Trampovu administraciju za porast napetosti. Nakon ubistva žene od strane agenta ICE-a izbili su protesti, a Frej je rekao da prisustvo ICE-a u Minesoti sije „haos i nepovjerenje“.

„Nisu ovdje da bi stvorili bezbjednost u ovom gradu. Ono što rade nije da bi osigurali sigurnost u Americi. Ono što rade pravi haos i nepovjerenje“, rekao je novinarima nakon što su savezni policajci u srijedu upucali 37-godišnju ženu.

„Rastavljaju porodice. Siju haos na našim ulicama i, u ovom slučaju, doslovno ubijaju ljude. Žele izgovor da dođu i pokažu silu koja će stvoriti još više haosa i još više očaja“, rekao je gradonačelnik.

„Nemojmo im to dopustiti. Ustanimo ovaj put“, poručio je Frej, dodavši:

„Gubite se je***o iz Mineapolisa“, kako prenosi CNN.

Ministarstvo za nacionalnu bezbjednost saopštilo je u utorak da je pokrenulo vanrednu operaciju sprovođenja imigracionih zakona, u kojoj učestvuje oko 2.000 agenata i policajaca u oblasti Mineapolisa i Sent Pola.

"Izgleda da je pucao u samoodbrani"

U objavi na mreži Truth Social, Donald Tramp napisao je da je snimak "strašna stvar za gledanje".

On je jednog od svjedoka nazvao „profesionalnim agitatorom“ i naveo da je žena koja je vozila "nasilno, svjesno i okrutno pregazila ICE službenik"“.

Tramp je dodao da je agent "zgleda pucao u samoodbrani".

"Situacija se proučava u cjelini, ali razlog zašto se ovi incidenti dešavaju je zato što radikalna ljevica svakodnevno prijeti, napada i ciljano napada naše službenike reda i ICE agente. Oni samo pokušavaju da obave posao i učine Ameriku sigurnom. Moramo stati uz naše službenike reda i zaštititi ih od ovog Radikalnog Lijevog Pokreta nasilja i mržnje!", napisao je Donald Tramp.