Tuča je izbila između dvije grupe tinejdžera.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

U Urgentni centar u Beogradu, u petak nekoliko minuta nakon ponoći, primljena su dvojica maloljetnika (17) sa teškim tjelesnim povredama glave koje su zadobili u tuči u Obrenovcu. U bolnicu je primljen i I.P. (19) sa lakim povredama po ruci.

Kako se saznaje, maloljetnici A.S. (17) i A.T. (17) nalaze se van životne opasnosti.

"Tuča je izbila između dvije grupe tinjdžera. Kako su svjedoci izjavili "obračun" je izbio nakon što je jedan od prebijenih "optužen da je govorio pogrdne stvari o vršnjaku". U tuči su koristili motke i palice. Ono što je zaprepastilo policiju i ljekare jeste da su tinejdžeri toliko bili brutalni u batinanju da je jedan maloljetnik dobio nagnječenje mozga, a drugi prelom lobanje. Njima je pomoć prvo ukazana u Domu zdravlja u Obrenovcu, ali zbog težine povreda prevezeni su u Urgentni centar u Beogradu.

Treći momak je zadobio lake povrede. Nakon jezive tuče, nasilnicu su se razbježali i potraga za njima je u toku!

O slučaju je obaviješteno Osnovno javno tužilaštvo u Obrenovcu.

(Telegraf, Mondo)