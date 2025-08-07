Ulcinjska policija podnijela je krivičnu prijavu protiv M.J. (22) državljanina Srbije i L.J. (21) državljanina Francuske, zbog sumnje da su vozilo presreli državljanina Švajcarske i polomili mu vilicu, saopšteno je iz Uprave policije.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

“Službenici Odjeljenja bezbjednosti Ulcinj su identifikovali i procesuirali dvije osobe koje se sumnjiče da su 4. avgusta, na bulevaru u Ulcinju, vozilom presreli i fizički napali državljanina Švajcarske”, naveli su u saopštenju.

Kako su dodali, državljanin Švajcarske starosti 40 godina je, usljed napada zadobio teške tjelesne povrede u vidu frakture vilice, zbog čega je nakon ukazane ljekarske pomoći, prevezen na dalji medicinski tretman u Kliničkom centru u Podgorici.

“Operativnim radom na terenu, te preduzetim drugim kriminalističkim mjerama i radnjama, identifikovano je vozilo i locirane osumnjičene osobe M.J.(22) državljanin Srbije i L.J.(21) državljanin Francuske”, saopštili su.

Kako su zaključili, nakon prikupljenih obavještenja, po nalogu tužioca je protiv M.J. i L.J. podnijeta krivična prijava u redovnom postupku zbog sumnje da su izvršili krivično djelo teška tjelesna povreda.