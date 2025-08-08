Policiju je kontaktirao rođak žene iz Beograda i rekao da skoro godinu dana nije uspio da se čuje sa njom.

U stanu jedne zgrade u Pančevu, pronađeno je tijelo žene u poodmakloj fazi raspadanja. Identitet preminule nije mogao odmah da se utvrdi, ali se sumnja da je riječ o M.S. (rođena 1957.), osoba koja je živjela u tom stanu. Komšije kažu da je nisu vidjele više od godinu dana.

Dežurni javni tužilac naložio je hitnu obdukciju tijela, kako bi se utvrdio uzrok smrti I DNK vještačenje kako bi se utvrdio identitet lica.

Policiju je kontaktirao rođak žene iz Beograda i rekao da skoro godinu dana nije uspio da se čuje sa njom. Policija i vatrogasci su, u prisustvu svjedoka, obili stan koji je bio uredno zaključan i unutra pronašli tijelo u fazi raspadanja. Po nalogu Višeg javnog tužilaštva biće sprovedena obdukcija, ali prema nezvaničnim informacijama, nema znakova nasilja.

Komšije kažu da su mislili da je žena otputovala, da su čak i roletne na jednom od prozora bile podignute, ali da nisu posumnjali da se dogodilo nešto ozbiljno.

"Živjela je ovde sigurno više od deset godina, ali je slabo komunicirala sa komšijama. Znači, imala je jednu mačku, to je to, a rodbinu nije imala, nije imala djece, nije imala nikoga. Niko nije mogao da joj priđe, da bismo znali šta se dešava sa ženom. Mislim, srijetala sam je kad idem u prodavnicu i tako to, i na ulazu, ali nije se javljala. Jednostavno, žena je odlazila, dolazila, nekada po par mjeseci nije bila tu, i to je bio razlog", rekla je komšinica Stevanka Karanjac.

Najviše se družila sa komšijom iz susednog stana, čovjekom koji je takođe preminuo prije izvjesnog vremena.

