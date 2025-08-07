Bosanska policija traga za muškarcem R.J. zbog sumnje da je večeras ubio muškarca i ženu u Šamcu.

Izvor: Profimedia/Armin Durgut / Pixel Media

Bosanska policija traga za muškarcem R.J. zbog sumnje da je ubio dvije osobe večeras u Šamcu u Bosni i Hercegovini, piše "Provjereno.info". Prema saznanjima pomenutog portala, R.J. se navodno večeras dovezao ispred kuće muškarca M.T. kog je ranio, a ubio je ženu N.I. i muškarca G.I. iz Batkuše koji su bili u gostima kod M.T.

Policija i Žandarmerija opkolili su lice mjesta, sve raspoložive snage tragaju za osumnjičenim. Povrijeđeni M.T. je prebačen u zdravstvenu ustanovu u Doboju.

"Policijski službenici Policijske uprave Bijeljina intenzivno tragaju za licem koje je danas oko 19:10 na području opštine Šamac, hicima iz vatrenog oružja, usmrtilo dvije i ranilo jednu osobu. Povrijeđena osoba prevezena je u zdravstvenu ustanovu u Doboju radi ukazivanja medicinske pomoći. O svemu je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Doboj, pod čijim nadzorom policijski službenici preduzimaju sve mjere i radnje iz svoje nadležnosti", navodi se u saopštenju policije.