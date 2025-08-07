U Šamcu su večeras ubijene dvije osobe.

Dvije osobe večeras su ubijene u Šamcu u Bosni i Hercegovini, javljaju "Nezavisne". Policija traga za počiniocem.

"Policijski službenici Policijske uprave Bijeljina intenzivno tragaju za licem koje je danas oko 19.10 na području opštine Šamac, hicima iz vatrenog oružja, usmrtilo dva i ranio jedno lice. Povrijeđeno lice prevezeno je u zdravstvenu ustanovu u Doboj radi ukazivanja medicinske pomoći", saopštila je Policijska uprava Bijeljina.

Na licu mjesta nalaze se i pripadnici Žandarmerije. O slučaju je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Doboj.