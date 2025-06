Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se iz sjedišta Srpske napredne stranke povodom rezultata lokalnih izbora u opštinama Zaječar i Kosjerić.

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se večeras iz sjedišta Srpske napredne stranke (SNS) na Novom Beogradu povodom rezultata lokalnih izbora u opštinama Zaječar i Kosjerić. Proglasio je pobjede na ovim biračkim mjestima.

"Ogromna je i ubjedljiva pobeda u Zaječaru, a on je pet puta veći od Kosjerića. To se ne dovodi u pitanje", rekao je Aleksandar Vučić i dodao: "Ovdje je svih 29 zapisnika iz Kosjerića, na svih 29 zapisnika su potpisi naših političkih protivnika koji su to brojali. Sa njihovim potpisima - tijesno, ali pobijedila je lista Srpske napredne stranke. Posebno sam ponosan na rezultat u Zaječaru", dodao je predsjednik.

"Mi smo na 48,05 odsto u Zaječaru, drugoplasirana blokaderska lista 38,84, treća lokalna 7,72. Vidite i sami, razlika je ogromna u glasovima. Oni zajedno zaostaju oko 2.000 glasova za nama. Socijalistička partija Srbije je u ovom ternutku na 2985 a 303 od važećih. Bez obzira na to šta će SPS da donese, što ne može suštinski da promijeni odnos vlasti i opozicije, ili će SPS biti za 001 ispod cenzusa ili će biti neka drugačija raspodjela u zavisnosti koliko glasova dođe sa biračkog mjesta. Prije 4 godine smo imali 24 mandata, sad imamo 27, a u glasovima smo dobili preko 14.000, prošli put 11.800 ako se ne varam".

Podsjetimo, u Kosjeriću i Zaječaru u nedelju, 8. juna, održani su redovni lokalni izbori, na kojima se biraju izabrani odbornici skupština ove dvije lokalne samouprave. Na izborima za odbornike Skupštine grada Zaječara učestvuje osam lista, a za odbornike Skupštine opštine Kosjerić tri liste.