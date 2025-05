Žena čije je tijelo pronađeno u Novom Sadu nije prijavljivala nasilje.

Četrdesetdvogodišnja A. M. (42) čije je tijelo pronađeno juče u jednom stanu u novosadskom naselju Grbavica, nije prijavljivala nasilje, nezvanično saznaje "Dnevnik".

"U policijskoj evidinciji ne postoji nijedna prijava za nasilje u porodici", kaže izvor i dodaje da je bilo situacija kada su se komšije žalile na buku i galamu koja se čula iz stana u kojem su živjeli supružnici.

A. M. koja je državljanin Ruske Federacije je živjela u stanu na prvom spratu sa Novosađaninom B. M. (52), kojeg je policija zatekla na licu mjesta kada je došla po pozivu upravnika zgrade u Ulici Miše Dimitrijevića broj 7a.

Prema riječima jedne komšinice, ona je oko podneva osjetila vrlo neprijatan miris i otišla do podruma, ali tamo nije zatekla ništa i to joj je bilo sumnjivo, a kako je vrijeme odmicalo neprijatni miris bio je sve jači. Ona je pitala komšije na viber grupi skupštine stanara da li znaju šta se to osjeti u zgradi, a ubrzo potom neko od komšija je posumnjao da dolazi iz stana pedesetdvogodišnjeg Novosađanina.

"Komšije su prvo zvonile na vrata stana u kome je par živio, potom su pokušavale telefonom da ih dobiju, ali pošto je broj bio nedostupan, odlučili su da pozovu policiju", priča jedna stanarka zgrade za "Dnevnik".

Tijelo nesrećne žene preneto je u Institut za sudsku medicinu da bi se utvrdio tačan uzrok smrti, a kako "Dnevnik" saznaje, njen suprug je hospitalizovan.

Prilikom ulaska u stan, kako nezvanično saznaje Dnevnik, policija je zatekla tijelo A. M., kao i njenog supruga, koji je imao vidljive povrede.

Stanari zgrade u Miše Dimitrijevića 7a pretpostavljaju da je nesrećna žena preminula nekoliko dana ranije u stanu koji je pripadao roditeljima njenog supruga, a u koji su se uselili prije nekoliko godina.

