Uroš Blažić je 4. maja izvršio masakr u selima Malo Orašje i Dubona.

Na drugu godišnjicu masakra u Malom Orašju i Duboni, koji je počinio Uroš Blažić i za koji je pravosnažno osuđen na 20 godina zatvora, tuga i šok još ne jenjavaju među porodicama nastradalih. Među osam ubijenih nalazila su se i dva mladića iz iste porodice, unuci sagovornika, koji je za Kurir televiziju podijelio svoje bolno svjedočenje.

"Spavao sam kada se to dogodilo. Ovdje mi je mlađi unuk ubijen, a stariji malo dalje. Teško mi je, cio život neću moći da prežalim", rekao je deda ubijenih dječaka, skrhan bolom i upitao:

"Zašto ih je pobio? Nisu se ni poznavali..."

Kako je naveo, njegova porodica zamalo da pretrpi još jedan gubitak tokom masakra:

"Ranio je i unuku mog brata... i dalje se nije oporavila.

Na pitanje da li je čuo da je Uroš Blažić podnio žalbu na presudu, reagovao je kratko i burno, a potom se okrenuo i žustro otišao od kamere, ne mogavši da zaključi izjavu:

"Što? Mnogo mu je? Doživotno treba da sjedi."

Dragoljub Milutinović, deda još jednog ubijenog mladića, prisjetio se kobne večeri:

"To je bilo uveče oko 10 sati. Sin me je zvao sa posla, rekao mi je kako ima mrtvih. Teško je bilo, ne mogu da pričam."

Omladina se, prema njegovim riječima, okupila da se druži, kao i mnogo puta ranije:

"Djeca su se skupljala, malo muzike i druženje. Desilo se to što se desilo. Cijelo selo se promijenilo od tog trenutka, tužno je, nije to malo žrtava.

O momentima nakon pucnjave, ispričao je:

"On je otišao, bio je malo gojazan, trčao je do auto-puta, pa se vratio, drug ga je zvao. Eto šta ga je snašlo. Ovdje nisam mogao ništa da čujem, sin me je zvao. To je bila katastrofa. Ne može da se opiše."

Za kaznu koju je sud odredio ubici, 20 godina zatvora, ima jasan stav:

"Može da se žali kome hoće, ali šta je 20 godina?"

Milutinović kaže da se selo nikada nije oporavilo:

"Dosta domova je zatvoreno ovim zločinom. Selo je stalo, čini mi se da ni muziku ljudi ne puštaju, ne vesele se."

