Svjedočenje ranjene djevojke Andrijane je potreslo sve u sudnici.

U Specijalnom sudu u Beogradu u nastavku suđenja Urošu Blažiću, optuženom za masovno ubistvo kod Mladenovca i Smedereva, svjedočila Andrijana Mitrović koja je ranjena tog 4. maja u Duboni.

Andrijana Mitrović je navela da je tada Uroš Blažić stao automobilom kod dvorišta, te da mu je tad neko od njenih prijatelja rekao "Čekaj, šta radiš", ali je Blažić, prema njenim riječima tada zapucao na njih.

Ona je rekla da je osjetila da je pogođena i da je tad pala i pravila se mrtva, kao i da se posle toga više ničega ne sjeća. Prvo čega se sjeća, kako je navela, je da se budi u ambulantnim kolima.

Na pitanje tužioca da li se sjeća da se Blažić vraćao da puca ponovo u njene prijatelje, Mitrovićeva je rekla da misli da jeste pucao u njenu drugaricu koja je vrištala, kao i da je i nju još jednom pogodio u leđa.

"Došla sam sa dvije drugarice u Dubonu, ali sam prethodno bila kod spomenika Ravni Gaj. Kratko smo se zadržale i otišle smo da se družimo kod škole u Duboni. Tu su bili Milan, Kristina Panić, Dalibor, Anđela Stevanović i Nemanja Ivanović. Sjedjeli smo tu nekih 10 minuta, a onda smo čuli pucnjavu. Mislili smo da neko nešto slavi, a Dalibor se našalio i rekao "ajmo da vidimo ko slavi". Nije prošlo ni 10 minuta, on je došao do nas. Parkirao se kod kapije. Rekao je "ruke uvis", stao autom i kod kapije je rekao "ruke uvis i lezite, pucaću". Krenuo je da puca, a ja sam pala i pravila sam se mrtva. Posle sam izgubila svijest i ne sjećam se ničeg više. Probudila sam se, na dva metra od nas je pucao i to rafalno, a posle je bilo pojedinačno. Pucao je po nama iz puške, izlazile su neke varnice, koliko se sjećam. Čula sam kako je drugarica vrištala, on je to čuo, pala sam na stomak i vraćao se pojedinačno da puca u nas."

Oštećeni Milosav Todorović je stavio primjedbu na rad sudije, tvrdeći da je "mnogo blaga" i primjedbu na advokata Uroša Blažića.

U nastavku suđenja ispitan je Dragan Gavrilović, otac Blažićeve majke, odnosno deda Uroša Blažića.

On je naveo da ništa ne zna o oružju koje je pronađeno u kući Blažića, kao i da nikad nije pričao sa Urošem Blažićem i Radišom Blažićem o oružju.

Nakon zločina Uroš Blažić je otišao u Kragujevac i sakrio se u objektu koji je u vlasništvu ujaka.

Uroš Blažić je, prema riječima svjedoka, poslednji put bio kod njih u Kragujevcu prije tri godine, a na pitanje zašto se baš sakrio u njihovu kuću, odnosno kokošinjac, svjedok je rekao da ne zna.

Gavrilović je na pitanje kakvi su odnosi bili u porodici Blažić, rekao da su bili idealni i da ništa nije ukazivalo na probleme.

Milunka Gavrilović, Blažićeva ujna je takođe rekla da ne zna da li su oni imali neke porodične probleme, kao i da se posle zločina čula telefonom sa Biljanom Blažić.

Kako tvrdi svjedok, Biljana Blažić je rekla da je oružje kupio Uroš Blažić, da ona i njegov otac nisu ni znali za to. Blažić je optužen da je u selima Malo Orašje i Dubona ubio devet i ranio 12 osoba, dok je njegov otac Radiša Blažić optužen za oružje kojim je počinjen zločin i koje je pronađeno u kući.