Savu Čoliću, koji je hicima pogođen po cijelom tijelu, nije bilo spasa.

Savo Čolić (37) iz Banjaluke ubijen je danas u dvorištu trgovine sportske opreme "Juventa" u banjalučkom naselju Lauš, kada je ubica u njega ispalio više rafala iz automatske puške.

Za zločin, koji se desio oko 100 metara od Čolićeve kuće, osumnjičen je Jovica Đermanović (48), takođe iz ovog grada, koji se nakon pucnjave predao policiji, kojoj je navodno rekao: "Ubio sam čovjeka". Ubistvo, koje se dogodilo oko 12.15, odmah pored autobuskog stajališta i nedaleko od zgrade Policijske stanice Lauš, uznemirilo je mještane ovog naselja.

Ubrzo nakon što su se začuli rafali zavladalo je opsadno stanje: brojne policijske patrole odjurile su na mjesto krvavog napada, a stigla je i ekipa Hitne pomoći. Međutim, Čoliću, koji je hicima pogođen po cijelom tijelu, nije bilo spasa.

Očevici svjedoče da se ubica dovezao na parking ispred "Juvente", nakon čega je izašao iz automobila i iz automatske puške ispalio rafale u Čolića koji je bio na motoru.

"Čulo se nešto kao: 'Nemoj, stani', a zatim i pucnjava. Ne znam ko je tu tačno bio", rekao je mještanin. Nakon toga mještani svjedoče da se ubica vratio u automobil i predao Policijskoj stanici na Laušu. U ovom naselju su zaprepašćeni.

"Djeca su me zvala da pitaju smiju li ići u školu jer su čula pucnjavu i vidjeli brojne policajce", rekao je mještanin.

Uviđaj je nakon zločina trajao satima. U međuvremenu, pežo kojim je Đermanović došao do "Juvente", a potom njime otišao da se preda, bio je parkiran ispred Policijske stanice i ograđen žutim trakama. Čolićevo tijelo odvezli su radnici Gradskog groblja.

Do tada su mještani u neverici posmatrali scene kao iz akcionih filmova - brojna policijska vozila, rotacije, žute trake, tijelo na betonu...

"Strašno je da neko usred dana ispali skoro cio okvir u tako prometnom mjestu pored glavnog puta, stajališta, trgovine. Mogao je još neko da nastrada. Institucije pod hitno nešto moraju preduzeti jer smo kao sistem negdje zakazali", rekla je mještanka.

Kako navodi, izašla je s posla i dijete do škole vozila drugim putem preko naselja Paprikovac jer joj nije bilo prijatno voditi ga pored žutih traka i parkinga na kojem je tijelo.

"Ne znam ni šta da kažem kćerkici kad me pita šta se desilo, a čula je pucnjavu jer je bila sama u stanu. Ne smijem ni da pomislim na to da je neko od djece mogao naići i sve to vidjeti jer se desilo na javnom mjestu", navodi mještanka.

Šta je motiv ovog zločina pitanje je na koje će odgovor dati istraga. Međutim, zasad se spominje navodni novčani dug. Štaviše, pojedini mediji su objavili da je "Đermanović bio žrtva Čolića koji ga je reketirao duže vrijeme", a drugi tvrde da su u pitanju neraščišćeni računi zbog zelenaštva.

Ubijeni Čolić inače ima obiman policijski dosije. Poslednji put hapšen je prošlog mjeseca zbog sumnje da je prijetio porodici svjedoka u jednom sudskom postupku.

Prošle godine izašao je iz zatvora nakon što je izdržao petogodišnju robiju zbog trgovine drogom. Prije toga Čolić je odležao 12 i po godina robije zbog pokušaja pljačke u kojoj je 2009. godine ubio stolara Milorada Samardžiju (48) u njegovoj kući.

S druge strane, Đermanović, prema dostupnim informacijama, nije poznat po krivičnim djelima. Navodno je vlasnik jedne banjalučke firme. Iz Policijske uprave Banjaluka su potvrdili da je oko 12.15 prijavljeno da je u ovom gradu, na parkingu u Karađorđevoj ulici, došlo do pucnjave te da je jedan muškarac ubijen.

"Pripadnici Policijske stanice Banjaluka - Lauš uhapsili su muškarca koji se može dovesti u vezi s tim", kazali su iz PU Banjaluka.

Iz Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka su potvrdili da je slučaj okvalifikovan kao ubistvo. Uviđaj je, dodaju, zajedno sa policajcima obavio dežurni tužilac, koji je, između ostalog, naredio i vještačenja u cilju rasvjetljavanja svega što se dešavalo.

Istražioci su izuzeli tragove na mjestu događaja, a naređena je i obdukcija Čolićevog tijela. Nakon kriminalističke obrade osumnjičeni će biti sproveden pred tužioca.

(Nezavisne/MONDO)