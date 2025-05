Anđelko Aćimović je opisao ponašanje dječaka ubice iz Ribnikara.

Povodom druge godišnjice tragedije u OŠ "Vladislav Ribnikar" otac ubijene djevojčice Anđelko Aćimović, govorio je o zločinu koji je potresao Srbiju i region. On se kaže da roditelji dječaka ubice Miljana i Vladimir Kecmanović pokušavaju da ga izvuku iz ustanove u kojoj se nalazi od momenta kada je počinio stravičan zločin.

"Apsolutno je vidljivo i jasno iz materijalnih dokaza da je kod dječaka ubice bila prisutna potpuna uračunljivost i umišljaj. Ja vjerujem da je na njegovo djelo uticalo igranje igrice sa nasilnim sadržajem i to od 2020. godine kada je imao 11 godina. O tome je svjedočio na sudu, i kako je rekao, roditelji su znali da on tu igru igra. Ona je naravno zabranjena za taj uzrast, tek od 14 godina može da se igra igrica takvog adrenalinskog inputa.On je tačno ubijao djecu tako kako se i u igrici igra", tvrdi Anđelko i dodaje:

"To je jedna priprema cijele tragedije, cijelog zločina, ocrtavanje šema kuda treba da prođe. On je to prošao milion puta. Nije mu uopšte bilo bitno ko je, on je priznao na sudu, rekao je da spisak nije bitan. Prvi koji mu se našao kao prepreka za izvršenje zločina bio je Dragan, a zatim i dve devojčice koje nije poznavao. One su mu se našle kao prepreka. On je ubijao redom, samo što veću količinu da ubije. Poslednja žrtva bila je sa njim najbliža, koja je pokušavala, po nagovoru roditelja, da mu pomogne da se socijalizuje malo sa razredom, on uopšte nije obraćao pažnju na to, niti na njene riječi", kaže Aćimović.

"Bio je spreman za zločin nekoliko mjeseci prije samog zločina"

Kako je nedavno izjavio, kada je prvi put vidio dječaka ubicu imao je utisak da je to kao "kad sretnete demona u dječijem tijelu".

"Apsolutno, to je demon koji je ili rođen kao demon ili se demon uselio u njega. To je i od onoga čime se on bavio od malih nogu. Gledao je filmove za odrasle, nasilne sadržaje... Internet je ne šuma, nego prašuma i džungla! Ne možete da puštate dijete da gleda šta hoće, a da ga ne kontrolišete. On je bio spreman za zločin nekoliko mjeseci prije samog zločina", kaže Aćimović.

Kako kaže, misli da dječak ubica nije ubijao da bi se svetio roditeljima, kako su mnogi mislili, već je njegov motiv bio da se eksponira.

"On je ranio još tri dečaka. On je imao cilj samo koga će ubiti. Sada postoje neke naznake da on u bolnici mijenja svoje ponašanje, da ima malo naznaka otopljenja, ali teško je očekivati da mu proradi savjest", rekao je Aćimović za Pink.

Anđelko je ponovio i da smatra da roditelji pokušavaju dječaka ubicu da izvuku iz ustanove u kojoj se nalazi, kako bi profitirali.

Dvije godine od slučaja "Ribnikar"

Obilježavanje druge godišnjice tragedije u OŠ "Vladislav Ribnikar" koja je potresla cijelu Srbiju započeće prekidom programa na svim televizijama u 8.40, kada je dječak ubica i započeo svoj krvavi pir, kaže Anđelko.

"Roditelji, a kasnije i građani, imaće prilike da polože cvijeće na mjestu stradanja. Zatim se ide u Tašmajdanski park, u vrt posvećen nastradaloj djeci. Tu će biti jedan događaj gdje će svi zainteresovani, i djeca i odrasli, moći da napišu vrline svakog djeteta na pticama koje simbolizuju slobodu", kaže Anđelko i dodaje:

"Postoji i forum, koji je vezan za mišljenje ljudi o tome šta se "stavljalo pod tepih". Ljudi će davati neka svoja mišljenja, nakon čega će ta pisma biti pojedinačno otvarana. Važno je da što više ljudi dođe, jer to govori o nekoj podršci. Na porodicama je da, svako za sebe, održava sjećanje na svako dijete. Da govorimo o njihovim vrlinama, da ljudi shvate da danas nisu laka vremena ni za koga, a pogotovo ne za roditelje", kaže Aćimović za "Prva" TV.

