Apelacioni sud u Nišu ukinuo je drugi put optužnicu koja je dignuta protiv Dejana Dragijevića i Srđana jankovića.

Optužnicu protiv Srđana Jankovića i Dejana Dragijevića, koje Više tužilaštvo u Zaječaru tereti da su 26. marta prošle godine u Banjskom Polju kod Bora ubili malu Danku (2), ukinuta je u petak!

Razlog za to, kako je naveo taj sud, je taj što zaječarsko tužilaštvo nije dovoljno objasnilo i dokazima potkrepilo kako je do smrti djevojčice došlo!

''Vanpretresno vijeće prvostepenog suda se opet nije izjasnilo na bitno pitanje - koji su dokazi u kvantitativnom smislu i zašto dovoljni da se potvrdi optužnica protiv Dejana Dragijevića, Srđana Jankovića i Radoslava Dragijevića. Većina priloženih dokaza je bez značaja za potvrđivanje optužnice, nisu navedeni konkretni dokazi iz kojih proizilazi da su Dragijević i Janković ubili dijete od dvije godine''

Dodaje se da je Apelacioni sud prethodno naložio da se činjenice utvrde na drugačiji način jer optužnica ne može biti potvrđena kada nema očevidaca zločina, ni materijalnih dokaza da je do ubistva došli, kao ni objašnjenja na koji način.

"Očekivano je bilo da Apelacioni sud po drugi put obori optužnicu Višeg suda u Zaječaru. Nakon što je optužnica data na dopunu i doradu, nakon prvog puta kada je bila ukinuta, nije postojala ni jedna bitna, krucijalna stavka ili dokaz, na osnovu koga bi Apelacioni sud optužnicu potvrdio i zakazao suđenje.Viši sud u Zaječaru se nije izjasnio ni na navode žalbe, kojim su se razlozima vodili kada su podigli optužnicu protiv mog klijena Radoslava Dragijevića, jer se radi o prvom srodniku okrivljenog, koji po važećem Zakonu ne može biti obuhvaćen optužnicom. Tako da je to rješenje trebalo da bude ukinuto i vraćeno prvostepenom sudu na ponovno odlučivanje. Ono što Apelacioni sud sada zahtijeva je, da se predmet vrati Višem sudu u Zaječaru, koji će naložiti Višem javnom Tužilaštvu, da se obavi ponovna rekonstrukcija događaja na licu mjesta. Njoj moraju da prisustvuju okrivljeni, majka djevojčice da ponovo objasni i pokaže kako se to dogodilo, branioci, vještaci, kao i da javni Tužilac podnese dokaz da je mala Danka Ilić mrtva. Po primjeni važećeg Zakona, budući da nema adekvatnh dokaza da su ubili dijete i da tijelo nije nađeno, okrivljenima bi trebalo da se ukine pritvor i to bi vjerovatno bilo negde u aprilu, nisam siguran jer nisam njihov branilac, ali znam da je njima od momenta pritvora produžavan pritvor na po mjesec dana zbog težine krivičnog djela i velikog pritiska javnosti. Moj klijent Radoslav Dragijević je nakon isteka dvomjesečnog pritvora, odlukom sudije za predhodni postupak Višeg suda u Zaječaru, zbog nedostatka dokaza, pušten da se brani sa slobode", istakao je Milinko Jovanović branilac Radoslava Dragijevića.

