Vojvođanski tajkun Dragan Tikić uhapšen je u akciji protiv korupcije, a njegov sin ima prijavu u policiji zbog maltretiranja i zlostavljanja maloljetnika.

U nastavku akcije suzbijanja korpucije uhapšen je i Dragan Tikić iz Vračevog Gaja i još 15 osoba, zbog sumnje da su poreskim prevarama oštetili državni budžet.

Kako saznajemo, jedan od Tikićevih sinova, Aleksandar, koji je vlasnik pumpe u selu Jasenovo, ima prijavu u policiji zbog zlostavljanja i maltretiranja maloljetnika. Tri maloljetnika stara 15, 14 i 12 godina opljačkala su benzinsku pumpu 25. avgusta 2024. godine u selu Jasenovo, a iz objekta su ukrali energetska pića i novac. Dva dana kasnije, djeca su preživela pravi horor kada ih je, kako se sumnja, Tikićev sin, vlasnik pumpe pretukao i tjerao da "za kaznu" na ćelavo šišaju jedan drugog dok je on to snimao telefonom!

Oba slučaja - i pljačka pumpe i zlostavljanje maloletnika, prijavljena su policiji i obaviješteno je Osnovno javno tužilaštvo u Vršcu koje je pokrenulo istragu.

Vlasnik pumpe, prema riječima oca jednog od dječaka, djecu je odvezao u svoju kuću u Beloj Crkvi, uveo ih u dvorište i odmah počeo da ih tuče.

"Tukao ih je i šutirao, a pridružila mu se i sestra Milica. Jednom djetetu je slomio nos, pa ga je polivao vodom iz crijeva da bi isprao krv. Tortura ni tada nije prestala, već je djecu opet stavio u kola i odvezao ih kod frizera da ih ošiša za kaznu. U salonu je bila gužva, pa je on kupio mašinicu za šišanje", ispričao je tada potreseni čovjek i objasnio da je iživljavanje nad djecom tada nastavljeno.

"Odvezao ih je do svoje pumpe u selu, iznio stolicu i naredio im da jedan drugog šišaju na ćelavo! Djeca su to uradila, šišala su jedan drugog i plakala", rekao je on.

Tortura je prekinuta, kako dodaje, tek kada je jedan njihov rođak prolazio pored pumpe.

"Čovek je prišao da vidi o čemu je riječ, što je jedno dijete iskoristilo i pobjeglo. Mi smo potom brzo došli na pumpu, pa je uslijedila žučna rasprava s vlasnikom" - kaže otac i dodaje: "Strašno je što su naša djeca opljačkala nekog, mi ćemo ih kazniti za to, zakon će ih kazniti, ali ne ide da ih taj čovjek uči pameti. Da smo znali, nikad ne bismo dozvolili da djeca sjednu u njegov auto. Hteli smo ljudski da se izvinimo, da pokažemo da su djeca shvatila svoju grešku, a desilo se da ih tako izmaltretira. I to odrastao čovjek da bije i muči djecu", zaključuje on.





Automobilom udario novinara

Milan Tikić, Draganov drugi sin, svojevremeno je automobilom udario jednog vršačkog novinara, jer im se nije svidjelo njegovo izvještavanje o aktuelnim događajima u kojima su oni bili glavni akteri. Novinar je preživio pukom srećom, a Milan Tikić je priznao to krivično djelo.

