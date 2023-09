Pola Beograda je zatvoreno zbog manifestacija koje se održavaju 9. septembra, a kordoni policije su svuda.

Pod sloganom "Nismo ni blizu", u Beogradu se danas održava prajd šetnja, a već sada pojedine ulice oko trase kojom će se učesnici kretati su blokirane, ne samo za saobraćaj, već i za kretanje peške.

Kordoni policije raspoređeni su na brojnim mjestima me samo oko parka "Manjež" gdje u 16 sati počinje okupljanje, već i u velikom broju ulica. Trg Nikole Pašića i plato oko Skupštine Srbije su zatvoreni, kao i Kosovska i sve okolne ulice, a pješke je nemoguće za sada proći ka Terazijama. Brojne policijske snage nalaze se u Nemanjinoj ulici, koja djelom okružuje park "Manjež".

Ovogodišnja prajd šetnja kretaće se od ulaza u park "Manjež" iz Nemanjine ulice, zatim će otići do Kneza Miloša, preko Kralja Milana, Trga Nikole Pašića, pa ponovo Kneza Miloša, Nemanjinom i nazad do "Manježa", gde od 19 sati počinju nastupi, koji će potrajati do ponoći.

Ulaz na Prajd biće moguć na nekoliko punktova i otvara se u 16 časova: Kod hotela Moskva, na ćošku Resavske i Mišarske, na uglu Resavske i Birčaninove i na mestu spajanja Kralja Milana i Slavije. Ovogodišnja kuma prajda biće Ida Prester, pevačica benda "Lollobrigida" ."Nedelja ponosa", u organizaciji LGBT+ zajednice, počela je u ponedeljak crtanjem grafita na Prajd info centru, čime su aktivisti hteli da skrenu pažnju na verbalne i fizičke napade kojima su izloženi, ali i na činjenicu da je, kako kažu, Prajd info centar bio čak 18 puta na meti vandala, ali i da zbog toga niko nije kažnjen.

"Policija sve prati"

Direktor "Beograd prajda" Goran Miletić očekuje da će danas sve proći bez problema jer, kako je rekao, ovogodišnji prajd najavljen još prošle godine, i da je bilo dovoljno vremena da se sve pripremi.

"Policija sve prati. Ona ima kapacitete i znanja, a saradnja sa njom je dobra. Mi nikada nismo suštinski imali problem. Mnogo ranije smo krenuli pripreme, to ćemo uraditi i za 2024. godinu", rekao je on, prenosi Blic. Govoreći o situaciji u kojoj se nalazi LGBT+ zajednica i ostvarenju njenih zahteva, Miletić je rekao da "nismo ni blizu", što je ovogodišnji slogan prajda, ali je dodao da se stvari popravljaju, kao i da se svake godine smanjuje broj policajaca koji obezbeđuje šetnju.

